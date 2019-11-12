NYT: Возвращение России в мировую политику не ограничится Сирией

12 ноября 201922:40

Западу придется привыкнуть к присутствию России на геополитической арене, так как в ближайшие годы ситуация не изменится. Такое мнение на страницах издания The New York Times высказал директор «Московского центра Карнеги» Дмитрий Тренин, сообщает Североамериканское бюро НСН.

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Как отмечается в материале, для многих западных стран возвращение России на мировую арену в последние годы стало настоящим сюрпризом, и не всегда приятным. В частности, автор отмечает, что достижения России на Ближнем Востоке выходят далеко за рамки успеха в самой Сирии. «Москва взаимодействует с Турцией и Ираном, с Саудовской Аравией и Египтом – и при этом сохраняет тесную связь с Израилем. Она снова играет важную роль в Ливии, а Иран видит в России посредника в своем конфликте со странами Персидского залива», - пишет автор.

Тренин считает, что другим странам стоит принять увеличение влияния РФ на международной арене. По его словам, в мире, где всё большую роль играет соперничество между Соединенными Штатами и Китаем, крупные независимые субъекты, такие как Россия, могут сыграть важную роль в ограничении масштабного противостояния этих двух держав

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
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