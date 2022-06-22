NYT: Руперт Мердок и Джерри Холл разводятся

Американский бизнесмен 91-летний Руперт Мердок и актриса 65-летняя Джерри Холл приняли решение развестись. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что представитель Мёрдока отказался это комментировать, а представители Холл не ответили на запрос.

Мердок и Холл поженились в 2016 году. Для Мердока брак стал четвертым.



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ФОТО: pixaby
ТЕГИ:Развод
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