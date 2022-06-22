NYT: Руперт Мердок и Джерри Холл разводятся
22 июня 202222:59
Американский бизнесмен 91-летний Руперт Мердок и актриса 65-летняя Джерри Холл приняли решение развестись. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что представитель Мёрдока отказался это комментировать, а представители Холл не ответили на запрос.
Мердок и Холл поженились в 2016 году. Для Мердока брак стал четвертым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru