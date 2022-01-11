NYT: переговоры России и США закончились «победой Кремля»

Западные СМИ противоречиво оценили переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве.

Так, Американская газета The New York Times посчитала, что Россия вышла победителем по итогам встречи. В материале отмечено, что во время переговоров обсуждался вопрос расширения НАТО на восток, который уже давно «раздражает Путина».

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«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля», — подчеркнули в NYT.

В то же время британская газета The Guardian пришла к выводу, что переговоры наоборот могут сорваться.

«Мало кто из международных обозревателей ожидает, что на этой неделе удастся быстро урегулировать возникший в отношениях кризис. Возможен и обратный вариант — полный срыв переговоров», — отмечено в материале.

Ранее Делегация США заявила, что даст письменный ответ России по итогам переговоров по гарантиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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