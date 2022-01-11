NYT: переговоры России и США закончились «победой Кремля»

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля», — подчеркнули в NYT.

В то же время британская газета The Guardian пришла к выводу, что переговоры наоборот могут сорваться.

«Мало кто из международных обозревателей ожидает, что на этой неделе удастся быстро урегулировать возникший в отношениях кризис. Возможен и обратный вариант — полный срыв переговоров», — отмечено в материале.

Ранее Делегация США заявила, что даст письменный ответ России по итогам переговоров по гарантиям безопасности.

