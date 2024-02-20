NYT: испанская полиция подтвердила смерть перебежчика Кузьминова
Правоохранительные органы Испании подтвердили, что угнавшего российский вертолет в 2023 году летчика Максима Кузьминова убили в провинции Аликанте. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Как указывает газета, смерть Кузьминова подтвердили двое сотрудников испанской полиции, знакомые с ходом расследования.
«Изрешеченное пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову», - сообщило издание.
Тело 33-летнего перебежчика с пулевыми ранениями обнаружили 19 февраля в городе Ла-Вильяхойоса. По данным СМИ, у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru