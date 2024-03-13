NYP: помощник жены Байдена 10 лет домогался коллег

Помощник жены президента Джо Байдена Джилл Энтони Бернал более 10 лет домогался сотрудников американской администрации, сообщило издание The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

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По информации газеты, Бернал делал много устных замечаний и комплиментов, а также строил домыслы о сексуальной жизни коллег.

«Это настоящее сексуальное домогательство», - заявил собеседник издания.

Источники газеты заявили, что Бернал пользовался покровительством Джилл Байден. При этом сама первая леди «полностью уверена» в своем помощнике, говорится в публикации.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по иску писательницы Элизабет Кэрролл, обвинившей политика в домогательстве и клевете. Ему предписали выплатить $83,3 миллиона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомогательстваДжо БайденСША

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