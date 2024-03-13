NYP: помощник жены Байдена 10 лет домогался коллег

По информации газеты, Бернал делал много устных замечаний и комплиментов, а также строил домыслы о сексуальной жизни коллег.

«Это настоящее сексуальное домогательство», - заявил собеседник издания.

Источники газеты заявили, что Бернал пользовался покровительством Джилл Байден. При этом сама первая леди «полностью уверена» в своем помощнике, говорится в публикации.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по иску писательницы Элизабет Кэрролл, обвинившей политика в домогательстве и клевете. Ему предписали выплатить $83,3 миллиона, передает «Радиоточка НСН».

