СМИ: Трамп может применить закон 1807 года для подавления протестов в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования вооруженных сил для пресечения протестов, вызванных рейдами против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, для задействования армии глава Белого дома может прибегнуть к Закону о восстании 1807 года — нормативному акту, который позволяет применять федеральные войска на территории США в условиях внутреннего мятежа, массовых беспорядков или угрозы государственному порядку.

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Axios отмечает, что Трамп в публичных высказываниях называл протестующих «мятежниками», что может указывать на готовность воспользоваться этим правовым механизмом.

Применение Закона о восстании даст президенту право обойти ограничения, предусмотренные другим актом — Posse Comitatus Act 1878 года, запрещающим использование армии внутри страны без одобрения Конгресса. В случае задействования закона 1807 года согласование с парламентом не требуется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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