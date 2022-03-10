NTV: Движение по проливу Босфор в Стамбуле перекрыто

Движение по проливу Босфор в Стамбуле перекрыто. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным источника, причиной ограничений для двустороннего движения судов стали неблагоприятные погодные условия.

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Отмечается, что других подробностей канал не приводит.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ситуации на Украине Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Киеву, потому что экономически зависит от Москвы.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияПогодаСтамбулТурция
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