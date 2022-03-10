NTV: Движение по проливу Босфор в Стамбуле перекрыто
Движение по проливу Босфор в Стамбуле перекрыто. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным источника, причиной ограничений для двустороннего движения судов стали неблагоприятные погодные условия.
Отмечается, что других подробностей канал не приводит.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ситуации на Украине Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Киеву, потому что экономически зависит от Москвы.
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