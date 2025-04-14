Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения
Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом сообщает финская государственная телерадиовещательная компания Yle.
Уточняется, что Сазонов представляет «Национальную коалиционную партию», которая победила на муниципальных выборах. Он станет первым в истории Хельсинки градоначальником с русскими корнями.
Родители будущего мэра переехали из Санкт-Петербурга в Финляндию в начале 1990-х годов. Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году и в девять лет отказался от российского гражданства, получив финское.
Ранее мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил уголовное дело по факту обстрела российской электроподстанции
- Компания Pfizer отказалась от разработки собственной альтернативы «Оземпику»
- Два мирных жителя погибли в Курском области при обстреле ВСУ
- Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения
- СМИ: Российские туристы пожаловались на выбросы мазута в ОАЭ
- Президент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда
- Дугин: РФ может предложить постсоветским странам создать макрогосударство
- Россиянам назвали болезни, при которых нельзя есть сдобный пасхальный кулич
- В Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США
- Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru