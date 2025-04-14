Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения

Уточняется, что Сазонов представляет «Национальную коалиционную партию», которая победила на муниципальных выборах. Он станет первым в истории Хельсинки градоначальником с русскими корнями.

Родители будущего мэра переехали из Санкт-Петербурга в Финляндию в начале 1990-х годов. Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году и в девять лет отказался от российского гражданства, получив финское.

Ранее мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает RT.

