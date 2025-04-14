Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом сообщает финская государственная телерадиовещательная компания Yle.

Финляндия отказалась отправлять военных на Украину

Уточняется, что Сазонов представляет «Национальную коалиционную партию», которая победила на муниципальных выборах. Он станет первым в истории Хельсинки градоначальником с русскими корнями.

Родители будущего мэра переехали из Санкт-Петербурга в Финляндию в начале 1990-х годов. Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году и в девять лет отказался от российского гражданства, получив финское.

Ранее мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссиянеМэрФинляндияХельсинки

Горячие новости

Все новости

партнеры