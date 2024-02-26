Новым министром экономики Армении станет зампред партии Пашиняна

Зампред партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», депутат Геворг Папоян станет новым министром экономики республики. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко посоветовал Пашиняну не торопиться с выходом из ОДКБ
«Политическая команда решила, что я продолжу свою государственную службу на посту министра экономики», - сказал Папоян.

Он отметил, что будет не пророссийским или прозападным, а проармянским министром.

Прежний министр экономики Армении Ваан Керобян ушел в отставку после скандала о коррупции в министерстве 14 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Никол ПашинянЕреван

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