Новым министром экономики Армении станет зампред партии Пашиняна
26 февраля 202415:31
Зампред партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», депутат Геворг Папоян станет новым министром экономики республики. Об этом сообщает ТАСС.
«Политическая команда решила, что я продолжу свою государственную службу на посту министра экономики», - сказал Папоян.
Он отметил, что будет не пророссийским или прозападным, а проармянским министром.
Прежний министр экономики Армении Ваан Керобян ушел в отставку после скандала о коррупции в министерстве 14 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru