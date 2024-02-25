Лукашенко посоветовал Пашиняну не торопиться с выходом из ОДКБ

Властям Армении не стоит принимать поспешного решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Армянский вопрос: Ереван не договаривает насчет ОДКБ

Глава государства посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну и другим представителям руководства республики «очнуться и не терять то, что есть». Слова белорусского лидера приводит РИА Новости.

Лукашенко напомнил о примере Грузии, которая поспешно покинула СНГ, а теперь не может вернуться в содружество.

В интервью телеканалу France24 Пашинян сообщил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Ереван в ближайшее время разъяснит ситуацию Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ОДКБАрменияНикол ПашинянАлександр Лукашенко

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