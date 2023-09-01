СМИ: Отставка Уоллеса стала потерей для Украины

Накануне глава британского военного ведомства направил заявление об отставке премьер-министру Риши Сунаку. На посту его сменит министр энергетики Грант Шаппс, который на днях ездил с визитом на Украину.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после того, как американский президент Джо Байден не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО, заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с «Радиоточкой НСН».

