СМИ: Отставка Уоллеса стала потерей для Украины
Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса стала потерей для Украины, пишет американское издание Breitbart.
Отмечается, что Украина теряет одного из своих ближайших союзников, который курировал «военную реакцию» Великобритании на украинский конфликт. Уоллес считал, что мир становится менее безопасным и понимал необходимость увеличения оборонного бюджета Британии.
Накануне глава британского военного ведомства направил заявление об отставке премьер-министру Риши Сунаку. На посту его сменит министр энергетики Грант Шаппс, который на днях ездил с визитом на Украину.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после того, как американский президент Джо Байден не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО, заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с «Радиоточкой НСН».
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