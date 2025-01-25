Новый глава Пентагона обозначил основные приоритеты работы
Новый глава Минобороны США Пит Хегсет в своем первом обращении к американской армии обозначил три ключевых направления работы Пентагона. Он отметил, что Вашингтон сосредоточится на усилении сдерживания угроз, модернизации армии и восстановлении воинского духа.
Отдельно новый руководитель Пентагона остановился на необходимости формировать оборонную промышленность, делать систему закупок проще, проходить финансовый аудит и ускорить ввод новых технологий.
Хегсет подчеркнул, что американская армия останется «самой сильной и смертоносной военной силой в мире».
Кроме того, отметил он, приоритетными задачами станут взаимодействие с союзниками (особенно в Индо-Тихоокеанском регионе), укрепление обороны страны, а также забота о военнослужащих и членах их семей.
Хегсет указал на то, что поддерживает стремление американского лидера Дональда Трампа прекратить вооруженные конфликты, а в случае необходимости «победить и уничтожить врагов».
Ранее Сенат США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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