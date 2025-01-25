Новый глава Пентагона обозначил основные приоритеты работы

Хегсет подчеркнул, что американская армия останется «самой сильной и смертоносной военной силой в мире».

Кроме того, отметил он, приоритетными задачами станут взаимодействие с союзниками (особенно в Индо-Тихоокеанском регионе), укрепление обороны страны, а также забота о военнослужащих и членах их семей.

Хегсет указал на то, что поддерживает стремление американского лидера Дональда Трампа прекратить вооруженные конфликты, а в случае необходимости «победить и уничтожить врагов».

Ранее Сенат США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

