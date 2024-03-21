Новую работу Бэнкси залили краской

В Лондоне злоумышленники залили белой краской новую работу уличного художника Бэнкси, сообщает The Telegraph.

Знаменитую работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» вновь переименовали

По данным издания, работа была испорчена почти сразу после того, как художник подтвердил свое авторство в соцсетях.

Работа Бэнкси появилась 18 марта на стене одного из зданий рядом с парком Финсбери. Граффити представляет собой крону дерева, если смотреть на рисунок под определенным углом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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