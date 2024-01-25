Знаменитую работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» вновь переименовали
Пропущенная через шредер сразу после покупки на аукционе Sotheby’s в 2018 году за $1,4 млн, знаменитая работа Бэнкси «Девушка с воздушным шаром» вновь меняет название, сообщает портал ARTinvestment.RU.
Покупатель, который приобрел наполовину изрезанное полотно переименовал его в «Любовь в мусорной корзине». В таком виде картина была вновь перепродана на аукционе на Sotheby’s в январе прошлого года, но уже за $25,4 млн.
Теперь новый владелец вновь выставляет произведение британского художника на аукцион. В каталогах работа значится как «Девушка без воздушного шара».
Ранее картину Бэнкси уничтожили и превратили в виртуальный актив, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru