Знаменитую работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» вновь переименовали

Покупатель, который приобрел наполовину изрезанное полотно переименовал его в «Любовь в мусорной корзине». В таком виде картина была вновь перепродана на аукционе на Sotheby’s в январе прошлого года, но уже за $25,4 млн.

Теперь новый владелец вновь выставляет произведение британского художника на аукцион. В каталогах работа значится как «Девушка без воздушного шара».

Ранее картину Бэнкси уничтожили и превратили в виртуальный актив, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

