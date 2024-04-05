Новую национальную валюту ввели в Зимбабве
Резервный банк Зимбабве объявил о вводе в стране новой национальной валюты - зимбабвийский золотой (ZiG).
Как пишет местное издание Pindula News, новая валюта будет выпускаться как банкнотах, так и в монетах, номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 200 ZiG.
Также уточняется, что ZiG будет обеспечиваться золотовалютными резервами страны и роялти за добычу полезных ископаемых. Что касается курса доллара США, то один ZiG будет равен шести центам.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, заявил привязанные к золоту валюты смогут нанести серьёзный удар по американскому доллару. сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru