Новую АЭС запустили в Финляндии впервые за 40 лет

Разрешение на запуск блока было получено на прошлой неделе.

«Реактор АЭС "Олкилуото-3" запущен. Это был исторический момент. В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад, а в Европе - около 15 лет назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала регулярной выработки «Олкилуото-3» будет поставлять около 14% от общего объема электроэнергии страны, пишет RT.

В январе выработка электричества на АЭС начнется на мощности 30%, затем ее будут постепенно повышать. Начало регулярного производства электроэнергии запланировано на июнь.

