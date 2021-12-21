Новую АЭС запустили в Финляндии впервые за 40 лет
Третий блок атомной электростанции «Олкилуото-3» запустили в Финляндии. Об этом сообщает компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima.
Разрешение на запуск блока было получено на прошлой неделе.
«Реактор АЭС "Олкилуото-3" запущен. Это был исторический момент. В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад, а в Европе - около 15 лет назад», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после начала регулярной выработки «Олкилуото-3» будет поставлять около 14% от общего объема электроэнергии страны, пишет RT.
В январе выработка электричества на АЭС начнется на мощности 30%, затем ее будут постепенно повышать. Начало регулярного производства электроэнергии запланировано на июнь.
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