Новозеландскому конкурсу «Птица года» приписывают вмешательство России
Вмешательство в результаты конкурса Новой Зеландии «Птица года» приписывают России. Об этом сообщает The Guardian.
Новозеландский конкурс «Птица года» - ежегодное голосование, которое призвано повышать осведомленность о тяжелом положении местных видов птиц. По данным издания, предположение о том, что результат 2019 года был сфальсифицирован появилось после выявления большого количества голосов из других стран. Отмечается, что по итогам голосования были поданы голоса из 92 стран, в частности, наибольшее число голосов было подано из Австралии (684 голоса), Великобритании (682), США (563) и России (335).
При этом организаторы конкурса, как пишет издание, опровергли эти утверждения. «Люди выдвигают всевозможные теории об участии России в голосовании в Новой Зеландии. Но мы можем заверить всех, что на этот раз это не так», - приводит газета слова представителя независимой природоохранной группы Forest and Bird Меган Хабшер.
По ее словам, все голоса с российских адресов электронной почты оказались законными. Хабшер предположила, что виноват может быть «невинный интерес российских орнитологов».
Победителем опроса 2019 года стал желтоглазый пингвин, который является самым редким в мире видом пингвина.
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