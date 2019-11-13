Новозеландскому конкурсу «Птица года» приписывают вмешательство России

При этом организаторы конкурса, как пишет издание, опровергли эти утверждения. «Люди выдвигают всевозможные теории об участии России в голосовании в Новой Зеландии. Но мы можем заверить всех, что на этот раз это не так», - приводит газета слова представителя независимой природоохранной группы Forest and Bird Меган Хабшер.

По ее словам, все голоса с российских адресов электронной почты оказались законными. Хабшер предположила, что виноват может быть «невинный интерес российских орнитологов».

Победителем опроса 2019 года стал желтоглазый пингвин, который является самым редким в мире видом пингвина.

