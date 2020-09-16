Новости за ночь: Ёсихидэ Суга стал новым главой кабмина Японии
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ. Он еще 28 августа объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания. Он остался на должности вплоть до избрания нового главы кабинета.
Сегодня, 16 сентября, обе палаты парламента проведут голосование, по результатам которого будет объявлен новый премьер-министр. Он же и назначит новых глав министерств.
Как сообщает «Свободная пресса», главой правительства становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, а ее председателем на партийных выборах в понедельник стал Ёсихидэ Суга. и сегодня же, как ожидалось Суга стал новым главой японского кабинета министров, пишет Reuters.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал, возможно ли изменение позиции Токио по Южным Курилам после отставки премьер-министра Синдзо Абэ.
«Изменение позиции Японии по Курилам после ухода Абэ невозможно. Так же, как оно невозможно после ухода любого другого премьер-министра. В Японии считают, что Советский Союз в конце Второй мировой войны ударил в тыл страны, когда она истекала кровью, и силой захватил Курильские острова. И весь послевоенный период Советский Союз, а теперь Россия незаконно оккупирует эти острова. И должна вернуть рано или поздно, в той или иной степени. Это базовая, принципиальная японская позиция», - подчеркнул Кистанов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru