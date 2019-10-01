Новости за ночь: В России запретили жарить шашлык и опасно курить на балконах
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Вступил в силу закон о запрете открытого огня на балконах
С 1 октября в России вступает в силу постановление правительства, определяющее новые правила противопожарного режима. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Отметим, что постановление вызывало неоднозначную реакцию в обществе. В частности, в нём шла речь о запрете использования открытого огня на балконах, при этом понятие «открытого огня» не уточнялось. В СМИ писали, что запрет коснётся розжига мангалов, зажигания свечей и даже курения. В МЧС позже пояснили, что курение под запрет не подпадает, если не создает угрозы пожарной безопасности.
В онкоцентре Блохина освобождён от должности и.о. завотделением
Отстранён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич, сообщает ТАСС. Также известно, что ему вынесли выговор. По словам главы онкоцентра Ивана Стилиди, выговор был вынесен за «хамское поведение».
Напомним, ранее в Youtube появилось обращение детских онкологов, в котором они пригрозили массовым увольнением. В обращении они потребовaли отстрaнить руководство Институтa детской онкологии, ввести прозрaчные мехaнизмы нaчисления зaрплaты и провести aудит строительствa новых корпусов учреждения. Одним из инициаторов этого обращения был Менткевич.
Ультиматум онкологов глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина назвал спекуляцией.
СМИ: Помпео присутствовал при переговорах Трампа с Зеленским
Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре главы государства Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Отмечается, что ранее эта информация не была известна, и теперь она может повлиять на процесс импичмента президента, инициированный накануне.
Ранее была опубликована стенограмма переговоров двух лидеров. После этого Конгресс США инициировал процедуру, заподозрив Трампа в оказании давления на Зеленского с целью возбуждения уголовного дела на Украине против основного соперника Трампа на выборах в 2020 году – Джозефа Байдена.
Адвокаты раскрыли результаты дополнительной экспертизы по делу сестёр Хачатурян
Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что сёстрам Хачатурян был нанесён тяжкий вред в результате насильственных действий со стороны их отца Михаила, сообщил ТАСС защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин.
По его мнению, эти результаты ещё раз подтверждают, что девушки в момент убийства находились в состоянии необходимой обороны.
Ранее защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела. Напомним, дело сестёр Хачатурян возникло в июле 2018 года, когда Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. 14 июня 2019 года суд вынес сёстрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитных, так как они действовали в рамках самообороны. В ходе экспертизы на этапе предварительного следствия младшая сестра Хачатурян была признана невменяемой на момент убийства.
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