Новости за ночь: В России запретили жарить шашлык и опасно курить на балконах

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Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что сёстрам Хачатурян был нанесён тяжкий вред в результате насильственных действий со стороны их отца Михаила, сообщил ТАСС защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин.

По его мнению, эти результаты ещё раз подтверждают, что девушки в момент убийства находились в состоянии необходимой обороны.

Ранее защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела. Напомним, дело сестёр Хачатурян возникло в июле 2018 года, когда Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. 14 июня 2019 года суд вынес сёстрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитных, так как они действовали в рамках самообороны. В ходе экспертизы на этапе предварительного следствия младшая сестра Хачатурян была признана невменяемой на момент убийства.

