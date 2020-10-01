Новости за ночь: В Турции потребовали объяснений от тушивших пожары российских пилотов

Турция потребовала объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, боровшихся с лесными пожарами. Газета Milliyet пишет, что полеты «вызвали беспокойство» жителей Антальи тем, что слишком близко подлетали к жилым домам.

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Напомним, в июне два российских борта прилетели в Турцию, чтобы помочь местным силам в тушении лесных пожаров. Один из Бе-200 в начале июля также был отправлен на помощь в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья.

Как пишут «Известия», самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

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ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:ТурцияПожары
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