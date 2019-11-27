Новости за ночь: Турция не примет план НАТО по «защите» от России
Главные события ночи по версии НСН.
Планы НАТО по защите Прибалтики от «российской угрозы» не нашли поддержки в Турции
Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России. Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.
Североатлантический альянс, в свою очередь, заинтересован в получении формального согласия всех стран-членов по поводу военной стратегии по защите Польши, Латвии, Эстонии и Литвы от России.
Без согласия Анкары добиться скоординированной защиты будет значительно сложнее.
Жириновский не исключил превентивного уничтожения Россией Украины
Россия может «превентивно уничтожить» Украину, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он сравнил нынешнюю Украину с нацистской Германией.
Не оставил без внимания либерал-демократ и об отношениях президента США Дональда Трампа с властями этой страны.
«Трампа уже злят обвинения по Украине.. Киев «заражает Америку» — ядерную державу — а этого Россия потерпеть не может», - написал в соцсетях Жириновский.
Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Как пишут «Известия» со ссылкой на правительственный источник, ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако препятствием к осуществлению планов стали нынешние протесты в Тбилиси. Также источник уточнил, что Москва принимала решение по авиасообщению с Грузией в одностороннем порядке и отменять его будет в таком же режиме.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе уточнил, что переговоров с Грузией на эту тему не проводилось.
27 россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане
27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане. Сейчас находятся в больнице города Игуэй, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные посольства России в республике, в момент аварии в автобусе ехали 39 российских туристов.
Автобус столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся. Погибших среди россиян нет.
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