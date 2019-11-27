Новости за ночь: Турция не примет план НАТО по «защите» от России

27 ноября 201907:30

Главные события ночи по версии НСН.

1

Планы НАТО по защите Прибалтики от «российской угрозы» не нашли поддержки в Турции

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России. Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.

Североатлантический альянс, в свою очередь, заинтересован в получении формального согласия всех стран-членов по поводу военной стратегии по защите Польши, Латвии, Эстонии и Литвы от России.

Без согласия Анкары добиться скоординированной защиты будет значительно сложнее.

2

Жириновский не исключил превентивного уничтожения Россией Украины

Россия может «превентивно уничтожить» Украину, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он сравнил нынешнюю Украину с нацистской Германией.

Не оставил без внимания либерал-демократ и об отношениях президента США Дональда Трампа с властями этой страны.

«Трампа уже злят обвинения по Украине.. Киев «заражает Америку» — ядерную державу — а этого Россия потерпеть не может», - написал в соцсетях Жириновский.

3

Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Как пишут «Известия» со ссылкой на правительственный источник, ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако препятствием к осуществлению планов стали нынешние протесты в Тбилиси. Также источник уточнил, что Москва принимала решение по авиасообщению с Грузией в одностороннем порядке и отменять его будет в таком же режиме.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе уточнил, что переговоров с Грузией на эту тему не проводилось.

4

27 россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане

27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане. Сейчас находятся в больнице города Игуэй, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные посольства России в республике, в момент аварии в автобусе ехали 39 российских туристов.

Автобус столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся. Погибших среди россиян нет.

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ФОТО: sumkemoda.ru
ТЕГИ:ТурцияНАТОУкраинаЖириновскийГрузияДТПДоминикана