Новости за ночь: Турция не примет план НАТО по «защите» от России

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Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России. Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.

Североатлантический альянс, в свою очередь, заинтересован в получении формального согласия всех стран-членов по поводу военной стратегии по защите Польши, Латвии, Эстонии и Литвы от России.

Без согласия Анкары добиться скоординированной защиты будет значительно сложнее.

