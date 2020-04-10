Трамп позвонил Путину насчёт нефти и корнавируса

Президенты России и Соединённых Штатов Америки провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе, ситуация на мировом рынке нефти, меры по борьбе с коронавирусом.

Владимир Путин рассказал о прорабатываемом в рамках формата ОПЕК+ соглашении по сокращению добычи чёрного золота для стабилизации мировых цен.