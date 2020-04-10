Трамп позвонил Путину насчёт нефти и корнавируса
Президенты России и Соединённых Штатов Америки провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе, ситуация на мировом рынке нефти, меры по борьбе с коронавирусом.
Владимир Путин рассказал о прорабатываемом в рамках формата ОПЕК+ соглашении по сокращению добычи чёрного золота для стабилизации мировых цен.
В свою очередь Дональд Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ключевых нефтедобывающих государств.
Кроме того, лидеры России и США затронули тему сотрудничества в космосе, передает ТАСС.
Ранее сегодня президент РФ провел специальное совещание в формате видеоконференции, посвящённое развитию ракетно-космической отрасли.
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