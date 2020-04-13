Новости за ночь: Трамп поблагодарил Путина «прекрасную сделку» по нефти
Дональд Трамп во время телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество с нефтедобывающими государствами, а также приветствовал обязательство вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Белом доме. Кроме того, отмечается, что в ходе телефонной беседы американский лидер выразил благодарность и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду за сотрудничество с Россией и другими странами.
Трамп считает, что договоренности, которые были достигнуты в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны.
«Прекрасная сделка для всех», — написал он в своем Twitter.
Вечером 12 апреля Путин, Трамп и саудовский король провели совместные телефонные переговоры. В ходе беседы они поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года, отмечает RT.
Напомним, сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, а это является рекордным уровнем снижения за всю историю. Помимо этого, по словам иранского министра нефти Биджара Зангане, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт согласились сократить добычу еще на 2 млн барр./сутки, а страны G20 — на 3,7 млн барр. в день.
Ранее НСН писала, что соглашение стран-крупнейших поставщиков нефти было официально согласовано; по словам министра энергетики РФ Александра Новака, сделка будет действительна в течение двух лет до 1 мая 2022 года. Об этом сообщает телеканал Россия 24.
В первые два месяца после заключения сделки страны будут сокращать добычу на 10 млн баррелей в день, затем это число уменьшится до 8 млн, а в следующем 2021 году добыча сократится на 6 млн баррелей ежесуточно. Новак сообщил, что Россия готова к таким мерам.
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