Новости за ночь: Трамп поблагодарил Путина «прекрасную сделку» по нефти

Дональд Трамп во время телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество с нефтедобывающими государствами, а также приветствовал обязательство вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Белом доме. Кроме того, отмечается, что в ходе телефонной беседы американский лидер выразил благодарность и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду за сотрудничество с Россией и другими странами.

Трамп считает, что договоренности, которые были достигнуты в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны.

«Прекрасная сделка для всех», — написал он в своем Twitter.

Вечером 12 апреля Путин, Трамп и саудовский король провели совместные телефонные переговоры. В ходе беседы они поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года, отмечает RT.

Напомним, сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, а это является рекордным уровнем снижения за всю историю. Помимо этого, по словам иранского министра нефти Биджара Зангане, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт согласились сократить добычу еще на 2 млн барр./сутки, а страны G20 — на 3,7 млн барр. в день.