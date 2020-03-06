Новости за ночь: США приветствовали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
США положительно оценили договоренности президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США, передает ТАСС.
«Мы приветствуем сообщения о договоренностях между Турцией и Россией, касающихся прекращения огня в Идлибе», - цитирует RT представителя Госдепа.
Также он выразил надежду, что договоренности помогут деэскалации «крайне опасной ситуации», и отметил, что США «с нетерпением ждут» диалога с Турцией, отмечает life.ru.
Накануне в Кремле прошли переговоры президентов России и Турции. Их результатом стала договоренность о прекращении огня в Иблибе с полуночи. Кроме того, будет создан коридор безопасности вдоль трассы М-4, а также возобновить совместного патрулирования.
Ранее НСН писала, что переговоры Владимира Путина и прибывшего в российскую столицу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана длились три часа только в формате один-на-один. А потом еще несколько часов – с участием делегаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- ФБР воспользовалось фотографией Высоцкого для вербовки информаторов
- Сохранил лицо? Эрдоган и Путин согласовали прекращение огня в Сирии
- Новый премьер Украины предложил возобновить поставку воды в Крым
- Вильфанд развеял прогнозы о «классном малиновом лете»
- В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны