Новости за ночь: США приветствовали договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

Также он выразил надежду, что договоренности помогут деэскалации «крайне опасной ситуации», и отметил, что США «с нетерпением ждут» диалога с Турцией, отмечает life.ru.

Накануне в Кремле прошли переговоры президентов России и Турции. Их результатом стала договоренность о прекращении огня в Иблибе с полуночи. Кроме того, будет создан коридор безопасности вдоль трассы М-4, а также возобновить совместного патрулирования.

Ранее НСН писала, что переговоры Владимира Путина и прибывшего в российскую столицу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана длились три часа только в формате один-на-один. А потом еще несколько часов – с участием делегаций.

