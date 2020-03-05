Российско-турецкий переговорный марафон

Переговоры Владимира Путина и прибывшего в российскую столицу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана длились три часа только в формате один-на-один. А потом еще несколько часов – с участием делегаций. Турецкий лидер привез в Москву, если угодно, «малый диван» - ключевых министров своего правительства, включая глав МИД, Минобороны, национальной разведки и даже министра финансов.

Резкое охлаждение наладившихся было двусторонних отношений вызвал инцидент в Сирии, где находятся воинские подразделения обоих государств с той лишь разницей, что российские – по официальному приглашению со стороны легитимных сирийских властей, тогда как турецкие – по инициативе самой Анкары. И вот в конце февраля коса нашла на камень: в сирийской провинции Идлиб боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Минобороны России тогда отметило, что погибшие турецкие военные находились в рядах боевиков террористических организаций, контролировавших эту территорию. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии.

Российская позиция такова, что именно Анкара не выполнила условия сочинских договоренностей от сентября 2018 года, где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить размежевание террористов и вооруженной оппозиции в Идлибе. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом, сохраняя при этом приверженность сочинским договоренностям и придавая большое значение взаимодействию с турецкими партнерами. В свою очередь, президент Турции заявил, что ожидает от переговоров в Москве скорого установления режима прекращения огня. До этого он заверял, что у Турции нет видов на сирийскую территорию и стремления закрепиться там. Это, правда, опровергают турецкие СМИ, по сведениям которых, Анкара рассчитывает на позиции около Идлиба и территорию возле сирийско-турецкой границы.

Для решения проблемы приграничных территорий Анкара пытается заручиться поддержкой стран Евросоюза с тем, чтобы те «надавили» на Москву, остающуюся единственным препятствием в достижении этих целей. Для лучшего понимания европейцами «текущего момента» турецкие власти приняли решение не препятствовать проходу беженцев в Европу, до сих пор расхлебывающую последствия прошлого миграционного кризиса. По последним данным турецкого МВД границу с Грецией пересекли более 130 тысяч нелегальных мигрантов, несмотря на попытки противодействия греческой стороны.

