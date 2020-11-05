Новости за ночь: Штаб Трампа подал иск по голосованию в Пенсильвании

Предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа заявил о подаче исков по голосованию в Пенсильвании.

В заявлении замглавы штаба Джастина Кларка говорится, что цель иска - помешать работникам выборов — демократам прятать подсчёт бюллетеней и их обработку от республиканских наблюдателей на участках, передает RT.

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По его словам, подсчет голосов необходимо приостановить до тех пор, пока республиканцы не убедятся, что все подсчёты идут согласно закону.

Ранее подобные иски штаб Трампа подал в Мичигане и Висконсине, сообщает РЕН ТВ. В Мичигане уже ответили, что иск не имеет под собой оснований.

Ранее Bloomberg предложил четыре варианта развития выборной ситуации в США, когда два главных соперника за президентский пост – действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден – получат по 269 голосов выборщиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента США
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