Новости за ночь: Штаб Трампа подал иск по голосованию в Пенсильвании

По его словам, подсчет голосов необходимо приостановить до тех пор, пока республиканцы не убедятся, что все подсчёты идут согласно закону.

Ранее подобные иски штаб Трампа подал в Мичигане и Висконсине, сообщает РЕН ТВ. В Мичигане уже ответили, что иск не имеет под собой оснований.

Ранее Bloomberg предложил четыре варианта развития выборной ситуации в США, когда два главных соперника за президентский пост – действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден – получат по 269 голосов выборщиков.

