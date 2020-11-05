Новости за ночь: Штаб Трампа подал иск по голосованию в Пенсильвании
Предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа заявил о подаче исков по голосованию в Пенсильвании.
В заявлении замглавы штаба Джастина Кларка говорится, что цель иска - помешать работникам выборов — демократам прятать подсчёт бюллетеней и их обработку от республиканских наблюдателей на участках, передает RT.
По его словам, подсчет голосов необходимо приостановить до тех пор, пока республиканцы не убедятся, что все подсчёты идут согласно закону.
Ранее подобные иски штаб Трампа подал в Мичигане и Висконсине, сообщает РЕН ТВ. В Мичигане уже ответили, что иск не имеет под собой оснований.
Ранее Bloomberg предложил четыре варианта развития выборной ситуации в США, когда два главных соперника за президентский пост – действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден – получат по 269 голосов выборщиков.
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