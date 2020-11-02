Новости за ночь: Санду лидирует в первом туре выборов президента Молдавии

После обработки 99% протоколов голосования по выборам президента страны в Молдавии лидирует бывший премьер-министр страны Майя Санду. Она набрала 35,42% голосов. За действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 33,16% человек. Об этом сообщает ЦИК Молдавии, пишет «Газета.ру».

Оба кандидата проходят во второй тур выборов, который назначен на 15 ноября. Повторное голосование необходимо из-за того, что ни один из претендентов на пост лидера государства не набрал 50% голосов.

«Почва создана». В Молдавии рассказали о подготовке «цветной революции»

Общенациональное голосование в Молдавии состоялись в воскресенье, 1 ноября.

Накануне ЦИК признал выборы состоявшимися.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев ранее прокомментировал в эфире НСН слова Нарышкина о грядущей «цветной революции» в Молдавии. Он подтвердил возможность революции.



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ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
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