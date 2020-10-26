Новости за ночь: Перемирие между Арменией и Азербайджаном вступило в силу

Перемирие между Арменией и Азербайджаном вступило в силу в понедельник в 7 утра, передает РИА Новости.

Как отмечается в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, соглашение о перемирии было достигнуто 24 октября между главами МИД Армении Зорабом Мнатцакяном, Азербайджана Джейхуном Байрамовым и замглавы госдепартамента США Стивеном Бигуном.

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В совместном заявлении стороны ссылаются на ранее достигнутые соглашения в Москве 10 октября.

При этом агентство тут же сообщает, что Минобороны Азербайджана сообщило о нарушении этих соглашений со стороны Армении.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.

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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
ТЕГИ:СШАНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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