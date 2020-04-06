Новости за ночь: На фоне самоизоляции растет домашнее насилие

Телеканал 360° уточняет, что сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут принять необходимые меры для защиты женщин. В этой ситуации генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.

Директор кризисного центра «Китеж» для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова, рассказала НСН, что карантин и режим обязательной самоизоляции, действующие сейчас в большом числе стран планеты, лишь усугубил проблему.

«На Западе, насколько мне известно, уже придумали специальные коды, с помощью которых жертва насилия может завуалировано сообщить соседям или продавцам в магазине о своей проблеме. В России, скорее всего, тоже придется создавать что-то подобное. Мы столкнулись с ситуацией, когда жертве станет сложно выбраться из дома», - добавила специалист.

