Новости за ночь: На фоне самоизоляции растет домашнее насилие
В ООН заявили о вспышке домашнего насилия в мире в условиях карантина. Как отметил генеральный секретарь Антониу Гутерриш количество случаев в разы. По некоторым подсчетам, сейчас на карантине оказалось около трети населения всей планеты, или 2,6 млрд человек.
Телеканал 360° уточняет, что сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут принять необходимые меры для защиты женщин. В этой ситуации генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.
Директор кризисного центра «Китеж» для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова, рассказала НСН, что карантин и режим обязательной самоизоляции, действующие сейчас в большом числе стран планеты, лишь усугубил проблему.
«На Западе, насколько мне известно, уже придумали специальные коды, с помощью которых жертва насилия может завуалировано сообщить соседям или продавцам в магазине о своей проблеме. В России, скорее всего, тоже придется создавать что-то подобное. Мы столкнулись с ситуацией, когда жертве станет сложно выбраться из дома», - добавила специалист.
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