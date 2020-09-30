Новости за ночь: Байден назвал Трампа худшим американским президентом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых дебатов назвал действующего американского лидера Дональда Трампа худшим президентом в истории страны.

«Это президент, который портит всё. Вы — худший президент, который когдa-либо был в Aмерике», — цитируют демократа Известия.