Новогоднее поздравление Зеленского снимали три дня

При этом собравшимся гостям разливали не шампанское, а лимонад «Живчик». Как сообщил профессор Олег Ангельский, который стал одним из гостей украинского лидера, на праздник его пригласили представители Офиса президента Украины. Они нашли его телефон и позвонили. Съемки шли три дня. После монтажа остались только 22 минуты эфирного времени.

Профессор не подтвердил слухи о том, что гостей Зеленского держали голодными, так на праздничных столах не было еды. По словам Ангельского, участников съемки кормили в перерывах в отдельном помещении.

Торжественную речь Зеленский произносил в окружении медиков, учителей, спортсменов, военных и других деятелей.

Ранее военнослужащая ВС Украины Наталья Борисовская заявила, что ее принудили к участию в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем профиле в Facebook.

