Новогоднее поздравление Зеленского снимали три дня
Новогоднее поздравление украинского лидера Владимира Зеленского снимали три дня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Молодой Буковинец».
При этом собравшимся гостям разливали не шампанское, а лимонад «Живчик». Как сообщил профессор Олег Ангельский, который стал одним из гостей украинского лидера, на праздник его пригласили представители Офиса президента Украины. Они нашли его телефон и позвонили. Съемки шли три дня. После монтажа остались только 22 минуты эфирного времени.
Профессор не подтвердил слухи о том, что гостей Зеленского держали голодными, так на праздничных столах не было еды. По словам Ангельского, участников съемки кормили в перерывах в отдельном помещении.
Торжественную речь Зеленский произносил в окружении медиков, учителей, спортсменов, военных и других деятелей.
Ранее военнослужащая ВС Украины Наталья Борисовская заявила, что ее принудили к участию в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем профиле в Facebook.
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