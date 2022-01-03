Девушка из новогоднего обращения Зеленского выступила с критикой в его адрес
Военнослужащая ВС Украины Наталья Борисовская заявила, что ее принудили к участию в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем профиле в Facebook.
Борисовская, которая находится в звании старшего сержанта, была раскритикована после публикации видеопоздравления украинского лидера с ее участием. На видео она сидит за столом слева от президента.
«Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение», — заявила Борисовская. По ее словам, из-за случившегося она теряет подписчиков в соцсетях.
СМИ передают, что Борисовская служит в армию с 20 лет. Она также возглавляла отделение разведки в ходе конфликта на юго-востоке Украины.
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