Нового министра образования Украины раскритиковали из-за безграмотности
Украинские интернет-пользователи раскритиковали нового министра образования и науки Анну Новосад за многочисленные ошибки в тексте. Как пишет РИА Новости, объектом пристального внимания стал пост, который она опубликовала в Facebook на украинском языке. В нем Новосад выразила благодарность президенту и правительству за оказанное доверие.
Как отмечает «Свободная пресса», комментаторов удивило невероятное количество ошибок в тексте.
Некоторые пользователи опубликовали свои варианты с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у некоторых существительных. Кто-то шутливо подчеркнул, что не удивится, если правила в украинском языке перепишут под нового министра образования и науки. Напомним, Анну Новосад назначили на этот пост 29 августа.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что новые украинские министры не имеют управленческого опыта и ориентированы на США.
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