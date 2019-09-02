Нового министра образования Украины раскритиковали из-за безграмотности

Некоторые пользователи опубликовали свои варианты с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у некоторых существительных. Кто-то шутливо подчеркнул, что не удивится, если правила в украинском языке перепишут под нового министра образования и науки. Напомним, Анну Новосад назначили на этот пост 29 августа.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что новые украинские министры не имеют управленческого опыта и ориентированы на США.

