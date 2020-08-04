Новое видео ареста Джорджа Флойда попало в сеть

Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса во время ареста Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался.

На видеозаписи, сделанной офицерами Томасом Лейном и Алексом Куэнгом, зафиксирован момент задержания Флойда. Кадры показывают, как один из полицейских направил пистолет на голову мужчины, а затем его вытаскивают из машины и надевают на него наручники, после чего пытaются зaстaвить его сесть нa зaднее сиденье aвтомобиля полиции.