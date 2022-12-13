Новая Зеландия запретила продажу табака родившимся после 1 января 2009 года

Документ, одобренный парламентом, запрещает продавать табак и табачные изделия подросткам, которые родились после 1 января 2009 года, и этот запрет будет действовать всю их жизнь. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы.

Помощник министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл заявила, что благодаря этому закону «тысячи людей будут жить дольше и будут иметь крепкое здоровье».

«Наша система здравоохранения получит пять млрд долларов, поскольку ей не придется лечить такие болезни, вызванные курением, как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты», — добавила она.

Закон, также предусматривающий снижение уровня концентрации никотина в табачных изделиях, вступит в силу в 2023 году. Власти Новой Зеландии рассчитывают, что благодаря запрету к 2024 году количество торгующих табаком магазинов сократится с шести тысяч до 600.

Ранее в Санкт-Петербурге в больницу с острым отравлением попал годовалый мальчик, который по недосмотру родителей съел табак, сообщают «Невские новости».