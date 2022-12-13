Новая Зеландия запретила продажу табака родившимся после 1 января 2009 года
Первый в мире закон, запрещающий курение для будущего поколения, был принят властями Новой Зеландии, сообщает Reuters.
Документ, одобренный парламентом, запрещает продавать табак и табачные изделия подросткам, которые родились после 1 января 2009 года, и этот запрет будет действовать всю их жизнь. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы.
Помощник министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл заявила, что благодаря этому закону «тысячи людей будут жить дольше и будут иметь крепкое здоровье».
«Наша система здравоохранения получит пять млрд долларов, поскольку ей не придется лечить такие болезни, вызванные курением, как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты», — добавила она.
Закон, также предусматривающий снижение уровня концентрации никотина в табачных изделиях, вступит в силу в 2023 году. Власти Новой Зеландии рассчитывают, что благодаря запрету к 2024 году количество торгующих табаком магазинов сократится с шести тысяч до 600.
Ранее в Санкт-Петербурге в больницу с острым отравлением попал годовалый мальчик, который по недосмотру родителей съел табак, сообщают «Невские новости».
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