На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла X

Вспышка на Солнце высокого балла X 1.0 произошла рано утром 8 мая, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«Она продлилась с 04:33 мск до 04:48 мск, достигнув максимума в 04:41 мск», - уточняется в материале.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышка класса X считается самой мощной и наиболее опасной. Она может провоцировать магнитные бури, ухудшения связи, а так же влиять на нервную систему человека.