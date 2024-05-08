На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла X
Вспышка на Солнце высокого балла X 1.0 произошла рано утром 8 мая, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
«Она продлилась с 04:33 мск до 04:48 мск, достигнув максимума в 04:41 мск», - уточняется в материале.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышка класса X считается самой мощной и наиболее опасной. Она может провоцировать магнитные бури, ухудшения связи, а так же влиять на нервную систему человека.
Однако магнитная буря пока не прогнозируется. Если вспышка происходит на большом удалении от линии Солнце-Земля, она не оказывает влияния на планету.
За последние дни на солнце произошла целая серия мощных вспышек. Только 5 мая за день было зафиксировано семь вспышек, об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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