Новая группа десантников США прилетела в Польшу
Очередная группа военных 82 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США прибыла сегодня на территорию Польши. Об этом проинформировало министерство национальной обороны республики.
О численности американского десанта не сообщается. Подразделение дислоцируется сейчас в Жешуве. Там же находится командующий данным соединением генерал Кристофер Донахью.
Вашингтон 2 февраля объявил о переброске дополнительных армейских групп в Европу, помимо Польши они будут базироваться в Румынии и Германии.
США усиливают своё военное присутствие в Европе под предлогом угрозы нападения России на Украину, о чём вещает Запад. В Москве называют такие утверждения «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».
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