Вашингтон 2 февраля объявил о переброске дополнительных армейских групп в Европу, помимо Польши они будут базироваться в Румынии и Германии.

США усиливают своё военное присутствие в Европе под предлогом угрозы нападения России на Украину, о чём вещает Запад. В Москве называют такие утверждения «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».

