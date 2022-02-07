Новая группа десантников США прилетела в Польшу

Очередная группа военных 82 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США прибыла сегодня на территорию Польши. Об этом проинформировало министерство национальной обороны республики.

О численности американского десанта не сообщается. Подразделение дислоцируется сейчас в Жешуве. Там же находится командующий данным соединением генерал Кристофер Донахью.

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Вашингтон 2 февраля объявил о переброске дополнительных армейских групп в Европу, помимо Польши они будут базироваться в Румынии и Германии.

США усиливают своё военное присутствие в Европе под предлогом угрозы нападения России на Украину, о чём вещает Запад. В Москве называют такие утверждения «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».

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Фото: twitter.com/MON_GOV_PL
ТЕГИ:ДесантникиСШАПольша
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