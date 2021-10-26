Новак спрогнозировал восстановление спроса на нефть

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть восстановится к концу 2022 года, сообщает RT.

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По его словам, уровень цен на энергоносители предсказать сложно. «Это будет зависеть от спроса, с ним есть некоторая неопределённость, он может снизиться немного. К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса», — пояснил он.

Он также анонсировал министерскую встречу стран ОПЕК+, которая состоится 4 ноября. В повестке — план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше 86 долларов за баррель. Цена Brent достигла этой отметки впервые с октября 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОПЕКНефтьАлександр Новак
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