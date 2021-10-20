В «Росгеологии» рассказали, когда закончится нефть
Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Об этом рассказал гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, отметив, что не стоит торопиться с заявлениями об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, пишет РБК.
Он подчеркнул, что в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, однако компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. Горьков также отметил, что изученность Мирового океана составляет всего 10%.
«В принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — отметил гендиректор «Росгеологии». Он также напомнил, что в 1980-х годах «даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году», но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.
При этом, Горьков предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России.
Ранее на этой неделе сообщалось, что США сохранили мировое лидерство по объему добычи нефти. Об этом говорят данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике»(JODI).
По информации JODI, в августе США снизили добычу нефти на 1,1% по отношению к июлю - до 11,181 миллиона баррелей в сутки. В России нефтедобыча наоборот, выросла на 1,1% - до 9,944 миллиона баррелей в сутки. На третьем месте Саудовская Аравия - 9,562 миллиона баррелей в день (+ 0,9%).
Ранее цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки 85 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, сообщает RT.
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