В «Росгеологии» рассказали, когда закончится нефть

Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Об этом рассказал гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, отметив, что не стоит торопиться с заявлениями об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, пишет РБК.

Он подчеркнул, что в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, однако компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. Горьков также отметил, что изученность Мирового океана составляет всего 10%.

«В принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — отметил гендиректор «Росгеологии». Он также напомнил, что в 1980-х годах «даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году», но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.

При этом, Горьков предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России.