В «Росгеологии» рассказали, когда закончится нефть

Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Об этом рассказал гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, отметив, что не стоит торопиться с заявлениями об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, пишет РБК.

Он подчеркнул, что в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, однако компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. Горьков также отметил, что изученность Мирового океана составляет всего 10%.

«В принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — отметил гендиректор «Росгеологии». Он также напомнил, что в 1980-х годах «даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году», но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.

При этом, Горьков предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России.

Нефть Brent впервые за три года подорожала до 86 долларов за баррель

Ранее на этой неделе сообщалось, что США сохранили мировое лидерство по объему добычи нефти. Об этом говорят данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике»(JODI).

По информации JODI, в августе США снизили добычу нефти на 1,1% по отношению к июлю - до 11,181 миллиона баррелей в сутки. В России нефтедобыча наоборот, выросла на 1,1% - до 9,944 миллиона баррелей в сутки. На третьем месте Саудовская Аравия - 9,562 миллиона баррелей в день (+ 0,9%).

Ранее цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки 85 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
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