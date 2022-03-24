Новак: Альтернативы российскому газу в Европе нет
У Европы нет замены российскому газу в ближайшие пять лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60% экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», — сказал он.
По его словам, отказ европейских стран от российских энергоносителей является «апокалиптическим сценарием».
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют».
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