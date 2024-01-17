Норвегия выделит более $190 млн на повышение мощностей обороны

По словам премьера Норвегии Йонаса Гара Стере, из-за ситуации на Украине возникла потребность в большом количестве боеприпасов.

«Миллиард крон (более $95 млн) пойдет на конкретные проекты [производителя боеприпасов] Nammo для увеличения производства артиллерийских боеприпасов», — заявил Стере.

Такую же сумму выделят на другие проекты норвежской оборонной промышленности.

В свою очередь, министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам отметил, что увеличение производственных возможностей ОПК играет важную роль для безопасности королевства. Кроме того, это важно для Украины, которая с 1 января может напрямую покупать у норвежских компаний оружие и оборонную продукцию.

Ранее Норвегия заявила о выделении около $19 млн на разминирование Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

