Норвегия выделит более $190 млн на повышение мощностей обороны
Норвегия выделит свыше $190 млн на повышение производственных мощностей обороны на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает офис премьер-министра и оборонное ведомство королевства.
По словам премьера Норвегии Йонаса Гара Стере, из-за ситуации на Украине возникла потребность в большом количестве боеприпасов.
«Миллиард крон (более $95 млн) пойдет на конкретные проекты [производителя боеприпасов] Nammo для увеличения производства артиллерийских боеприпасов», — заявил Стере.
Такую же сумму выделят на другие проекты норвежской оборонной промышленности.
В свою очередь, министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам отметил, что увеличение производственных возможностей ОПК играет важную роль для безопасности королевства. Кроме того, это важно для Украины, которая с 1 января может напрямую покупать у норвежских компаний оружие и оборонную продукцию.
Ранее Норвегия заявила о выделении около $19 млн на разминирование Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru