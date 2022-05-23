Норвегия прокомментировала призыв премьера Польши делиться доходами

В Норвегии, несмотря на рост доходов от экспорта нефти, экономика страны испытывает последствия падения фондового рынка, сообщает Aftenposten со ссылкой на государственного секретаря Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинда Вад Петерссона.

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Так он ответил на призыв польского премьер-министра Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти. Петерссон заявил, что население Норвегии страдает от увеличения цен на электричество и бензин.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов в своём Telegram-канале заявил, что из-за высказываний своего руководства Польша может оказаться в «очереди на денацификацию».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПольшаНорвегия
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