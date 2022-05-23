Норвегия прокомментировала призыв премьера Польши делиться доходами
В Норвегии, несмотря на рост доходов от экспорта нефти, экономика страны испытывает последствия падения фондового рынка, сообщает Aftenposten со ссылкой на государственного секретаря Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинда Вад Петерссона.
Так он ответил на призыв польского премьер-министра Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти. Петерссон заявил, что население Норвегии страдает от увеличения цен на электричество и бензин.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов в своём Telegram-канале заявил, что из-за высказываний своего руководства Польша может оказаться в «очереди на денацификацию».
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