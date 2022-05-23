Норвегия прокомментировала призыв премьера Польши делиться доходами

Так он ответил на призыв польского премьер-министра Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти. Петерссон заявил, что население Норвегии страдает от увеличения цен на электричество и бензин.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов в своём Telegram-канале заявил, что из-за высказываний своего руководства Польша может оказаться в «очереди на денацификацию».

