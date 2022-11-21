Норвегия предоставит Украине $200 млн на закупку газа
Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволл Ведум подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере 2 млрд крон ($195,2 млн) на закупку природного газа, передает «Интерфакс».
В пресс-релизе отмечается, что получателем газа на Украине будет НАК «Нафтогаз Украины».
Министр финансов сообщил, что ранее Украина обратилась к Норвегии за поддержкой в закупке природного газа зимой.
США уже предоставили Украине военной помощи на сумму более $20 млрд и продолжат оказывать поддержку Киеву. Об этом ранее заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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