ФРГ не стала раскрывать количество направляемых Польше систем ПРО и ПВО
Оборонное ведомство ФРГ не может рассказать о количестве американских комплексов противоракетной и противовоздушной обороны Patriot, запланированных для отправки Польше. Об этом заявил представитель Минобороны Германии Давид Хельмбольд, сообщило агентство ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул, что ФРГ рада решению Польши принять предложение Германии о предоставлении систем Patriot. Он отметил, что две страны в этом вопросе тесно взаимодействуют друг с другом.
Ранее вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Польши намерены разместить дополнительные батареи системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot на границе с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- СМИ: Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии
- ФРГ не стала раскрывать количество направляемых Польше систем ПРО и ПВО
- ВС РФ уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионную группу
- Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии
- СМИ: умер звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк
- Рогов сообщил об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Запорожской области
- Криштиану Роналду набрал 500 млн подписчиков в Instagram*
- В Госдуме заявили о создании в РФ «Культурного фронта»
- «Двойная экономия»: Раскрыта схема по уходу от налогов ресторанов
- Песков ответил на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru