ФРГ не стала раскрывать количество направляемых Польше систем ПРО и ПВО

Собеседник агентства подчеркнул, что ФРГ рада решению Польши принять предложение Германии о предоставлении систем Patriot. Он отметил, что две страны в этом вопросе тесно взаимодействуют друг с другом.

Ранее вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Польши намерены разместить дополнительные батареи системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot на границе с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

