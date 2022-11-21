ФРГ не стала раскрывать количество направляемых Польше систем ПРО и ПВО

Оборонное ведомство ФРГ не может рассказать о количестве американских комплексов противоракетной и противовоздушной обороны Patriot, запланированных для отправки Польше. Об этом заявил представитель Минобороны Германии Давид Хельмбольд, сообщило агентство ТАСС.

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Собеседник агентства подчеркнул, что ФРГ рада решению Польши принять предложение Германии о предоставлении систем Patriot. Он отметил, что две страны в этом вопросе тесно взаимодействуют друг с другом.

Ранее вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Польши намерены разместить дополнительные батареи системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot на границе с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПРОПВОМинобороныПольшаГермания
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