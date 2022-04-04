Норвегия планирует возобновить выдачу турвиз россиянам в мае
Прием заявлений от граждан РФ на туристические визы в посольстве Норвегии в Москве может возобновиться в мае. Об это говорится в сообщении на сайте диппредставительства.
«Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — отметили в посольстве.
В то же время с 4 апреля россияне могут подать заявление на оформление разрешений на проживание в Норвегии и шенгенских виз для посещения близких, деловых и официальных визитов, обучения, участия в культурных или спортивных мероприятиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru