Норвегия планирует возобновить выдачу турвиз россиянам в мае

Прием заявлений от граждан РФ на туристические визы в посольстве Норвегии в Москве может возобновиться в мае. Об это говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

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«Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — отметили в посольстве.

В то же время с 4 апреля россияне могут подать заявление на оформление разрешений на проживание в Норвегии и шенгенских виз для посещения близких, деловых и официальных визитов, обучения, участия в культурных или спортивных мероприятиях.

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Фото: facebook.com/NorwayAF
ТЕГИ:РоссиянеВизыНорвегия
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