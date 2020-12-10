Трубоукладчик «Северного потока — 2» приблизился к месту строительства

Судно «Фортуна», которое может быть использовано для достройки «Северного потока — 2» отправилось в направлении газопровода из немецкого порта Росток. Сейчас, по данным системы отслеживания судов Marine Traffic, судно находится в открытом море вблизи полуострова Цингст.

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Судно вышло из немецкого порта Висмар и взяло курс на Росток 5 декабря. Вечером 9 декабря оно встало на рейде Ростока.

Накануне глава австрийской компании OMV (партнер «Газпрома») Райнер Зеле заявил, что немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года.

Газопровод «Северный поток — 2» достроят в любом случае. Санкции против проекта, которые включили в новый оборонный бюджет США, не помешают, заявил политолог Илья Гращенков в беседе с телеканалом «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2
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