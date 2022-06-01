Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250

Золотая нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выставлена на торги за $6 250.



Медаль размещена на сайте аукционного дома Heritage. Следующую заявку на покупку медали можно сделать с шагом в $250.

В телеграм-канале «Новой газеты» рассказали, что все вырученные деньги пойдут детям-беженцам из Украины, где бы они не находились. «Давайте поймем: у этих людей отобрали их прошлое. И давайте попробуем сделать все, чтобы у них сохранилось будущее», - говорится в сообщении.

Торги начались 1 июня - в День защиты детей - и завершатся 20 июня, когда отмечается Всемирный день беженцев.