Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250

Золотая нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выставлена на торги за $6 250.

Медаль размещена на сайте аукционного дома Heritage. Следующую заявку на покупку медали можно сделать с шагом в $250.

В телеграм-канале «Новой газеты» рассказали, что все вырученные деньги пойдут детям-беженцам из Украины, где бы они не находились. «Давайте поймем: у этих людей отобрали их прошлое. И давайте попробуем сделать все, чтобы у них сохранилось будущее», - говорится в сообщении.

Торги начались 1 июня - в День защиты детей - и завершатся 20 июня, когда отмечается Всемирный день беженцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Муратов
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