Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250
Золотая нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выставлена на торги за $6 250.
Медаль размещена на сайте аукционного дома Heritage. Следующую заявку на покупку медали можно сделать с шагом в $250.
В телеграм-канале «Новой газеты» рассказали, что все вырученные деньги пойдут детям-беженцам из Украины, где бы они не находились. «Давайте поймем: у этих людей отобрали их прошлое. И давайте попробуем сделать все, чтобы у них сохранилось будущее», - говорится в сообщении.
Торги начались 1 июня - в День защиты детей - и завершатся 20 июня, когда отмечается Всемирный день беженцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250
- Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33
- ВОЗ зарегистрировала 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке
- Блинкен: США против военной операции Турции на севере Сирии
- В Крыму отменили масочный режим
- В Йошкар-Оле будут судить осквернивших «Вечный огонь» иностранцев
- Скелет человека был найден при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
- Концерт ДДТ в Москве перенесли на открытую дату
- Режиссёр Серебренников решил продвигать русскую культуру в Европе
- СМИ: экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова попала в базу «Миротворца»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru