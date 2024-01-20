Нобелевский лауреат: Китай вступает в эпоху застоя
Лауреат Нобелевской премии по экономикеиз США Пол Кругман считает, что в Китае начинается эпоха «застоя и разочарования». Об этом пишет газета The News York Times.
Кругман упомянул о прогнозах коллег, которые прогнозировали Китаю экономический расцвет после отмены ограничений по COVID-19. Однако, в Китаю снижаются практически все показатели, кроме ВВП, отмечает RT.
На основе статистических данных Кругман сделал вывод о том, что в Китае происходит дефляция по примеру Японии 1980-х годов,растет безработица среди молодежи.
«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — отметил нобелевский лауреат.
Ранее в докладе британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) аналитики сделали вывод, что Соединенные Штаты уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира, отмечает Telegram-канал «Радиототчка НСН».
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