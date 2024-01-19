«Купить – не проблема!»: Россиянам везут Bentley и Rolls-Royce из Китая
Автоэксперт Олег Осипов заявил НСН, что падение продаж автомобилей Bentley не связано с антироссийскими санкциями.
Снижение продаж автомобилей Bentley не связано с антироссийскими санкциями, люксовые машины по-прежнему попадают на рынок РФ, заявил автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН.
Производитель автомобилей класса люкс Bentley сообщил о снижении продаж автомобилей на 11% в 2023 году. В качестве причин упоминается то, что потребители высокого класса ощутили на себе влияние роста цен и замедления экономики, а продажи снизились на трех основных рынках - в Европе, Америке и Китае.
«Я не думаю, что «Бентли» сильно пострадала от антироссийских санкций. Россия не была основным рынком для компании. Если бы в ОАЭ отказались все покупать «Бентли», я бы еще понял. Россия – это существенный фактор, но не критический для компании. Определенное падение продаж есть, но падение не из-за России. В мире есть проблемы со спросом в целом», - отметил он.
По его словам, россияне по-прежнему покупают люксовые автомобили, но везут их через Китай и другие страны.
«В России купить «Бентли» не проблема вообще, с запчастями тоже проблем нет, они подорожали не сильнее, чем китайские запчасти. Из Китая тоже «Бентли» можно привезти, сегодня это распространенная практика, можно из других стран. Другое дело, что это стоит денег. Также проблем нет с Rolls-Royce, Cadillac и другими моделями. Параллельный импорт работает, никаких вопросов здесь нет. Китай не может предлагать престижные машины, поэтому конкуренции в этом сегменте не прибавилось», - добавил он.
Несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, заявил ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов, передает «Радиоточка НСН».
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