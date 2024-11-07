Nissan заявил о массовых увольнениях и сокращении производства
Японский производитель автомобилей Nissan сообщил о намерении уволить порядка 9000 сотрудников и на 20% урезать производственные мощности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что подобные меры стали следствием конкуренции с BYD и Tesla на рынке электроавтомобилей, а также падением продаж.
По прогнозам концерна, операционная прибыль за финансовый год, который завершится в марте 2025 года, упадет с 500 млрд йен до 150 млрд йен (с $3,23 млрд до $972 млн).
Кроме того, Nissan принял решение реализовать 10% акций Mitsubishi Motors Corp. (сейчас его доля — 34%).
Ранее стало известно, что покинувший Россию производитель шин Michelin закроет заводы в городах Ване и Шоле (Франция). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru