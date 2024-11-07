Nissan заявил о массовых увольнениях и сокращении производства

Отмечается, что подобные меры стали следствием конкуренции с BYD и Tesla на рынке электроавтомобилей, а также падением продаж.

По прогнозам концерна, операционная прибыль за финансовый год, который завершится в марте 2025 года, упадет с 500 млрд йен до 150 млрд йен (с $3,23 млрд до $972 млн).

Кроме того, Nissan принял решение реализовать 10% акций Mitsubishi Motors Corp. (сейчас его доля — 34%).

Ранее стало известно, что покинувший Россию производитель шин Michelin закроет заводы в городах Ване и Шоле (Франция). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

